Tuvo que trabajar en Nochebuena y su familia le dio una mega sorpresa

Patricia Chirinos / Color Visión

Redacción.- Sabemos que la Nochebuena es para compartir con tus seres queridos, generalmente, la Navidad es una época para compartir en Familia.

Sin embargo, en estos tiempos en el que la economía ha ido en declive, hay personas que deben trabajar obligatoriamente en estas fechas especiales.

Ante este escenario, la familia Medina no dudó en crear un plan B para no estar sin la compañía de Leandro, quien tuvo que trabajar hasta altas horas de la noche, pero no dejó de compartir con ellos desde el estacionamiento de su trabajo.

Leandro trabaja en una estación de servicio y su esposa e hijos decidieron acompañarlo en la estación de servicio de la empresa YPF. Montaron mesa con todo y se dispusieron a disfrutar el momento fuera de casa.

“Justo me tocó pasar Nochebuena trabajando. Entonces, hablamos de pasarla ahí con mi señora, mis hijos, mis padres y mi hermano. Ellos no pudieron ir, pero pasamos juntos los cuatro”, dijo Leandro a la fuente citada.

El momento se volvió viral

Renzo Gallardo, otro trabajador de la compañía, fue quien registró a las 23:20 del 24 de diciembre a la familia comiendo en un espacio de estacionamiento dentro de la estación de servicio.

“Yo lo conozco a Leo, éramos vecinos de chicos y siempre voy a cargar nafta ahí. Era muy buena la foto y muy tierna. No podía no frenarme de la moto y sacarles una foto. Era increíble la imagen de ellos, los nenes jugando. Son una familia muy buena. Ellos me ven que saco la foto y les pido disculpas. La subí y a los diez minutos ya se había viralizado”, contó.

Pero esto no le molestó a Leandro, quien dijo a TN: «Vimos que Renzo sacó la foto, pero estaba lejos y no había entendido lo que nos quería decir. Recibimos muchos mensajes de amigos y nos han llamado de varios lugares».

Fuente: TN