Trump dice que la NBA es una “organización política”

Distintos asesores de la Casa Blanca habían sugerido ya que las protestas no eran constructivas y más bien constituían una muestra de hipocresía, tomando en cuenta el relativo silencio que ha guardado la NBA sobre las violaciones a los derechos humanos en China, donde es sumamente popular el basquetbol profesional de Estados Unidos.

Entrevistado por la radio este mes, Trump dijo que los jugadores de la NBA eran “muy desagradables” y “muy tontos” por arrodillarse durante la interpretación del himno nacional para protestar contra las injusticias sociales.

Los Bucks de Milwaukee pusieron en marcha el boicot el miércoles, cuando se negaron a salir de los vestuarios para disputar el partido ante el Magic de Orlando. Los jugadores exigen que los legisladores actúen para combatir la brutalidad policial y la injusticia racial.

El jueves, la NBA anunció que todos los partidos de playoffs previstos para esta jornada quedaban pospuestos. Sin embargo, la liga confió en reanudar la actividad el viernes o sábado.

“Se han vuelto como una organización política y eso no es bueno”, manifestó Trump en referencia a la liga, al hablar el jueves con la prensa.

El presidente estadounidense aseguró además que los niveles de audiencia televisiva de la NBA han bajado en comparación con las temporadas anteriores.

“No pienso que eso sea bueno para el deporte ni para el país”, advirtió.

Trump tenía previsto pronunciar por la noche el discurso en que aceptaba la candidatura para buscar la reelección, durante la Convención Nacional Republicana.

El presidente ha centrado su campaña en el restablecimiento de “la ley y el orden” en las ciudades, durante un verano de protestas, en ocasiones violentas, tras la muerte de George Floyd, un hombre de raza negra a quien un policía le oprimió el cuello con una rodilla a finales de mayo.

