La reanudación de los playoffs de la NBA se mantiene en el limbo tras la reciente crisis por racismo

Las discusiones sobre la continuación de la temporada de la NBA se extenderán hasta mañana, pero parece poco probable que se jueguen los tres partidos de playoffs del jueves.

«Todo el mundo todavía está demasiado emocionado», le dijo una fuente de alto rango a ESPN. «Debe haber más tiempo para unirnos en esto».

La votación de LA Clippers y Los Angeles Lakers sobre tal vez no continuar con la temporada se consideró más una encuesta que una votación final, añadieron las fuentes a ESPN. La reanudación de los playoffs sigue en el aire.

A group of athletes led by NBA star LeBron James will roll out a multimillion-dollar program in the next few weeks to recruit poll workers in heavily Black electoral districts for November’s election. They’ll collaborate with the NAACP Legal Defense Fund. https://t.co/6b9haPEfj0

'We keep loving this country and this country does not love us back' — NBA coach Doc Rivers was visibly shaken while discussing the shooting of Jacob Blake & police brutality in the U.S. pic.twitter.com/SNT0WdzhHF