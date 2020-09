“Todo el mundo muere”: Elon Musk arremete contra Bill Gates y asegura que ni él ni su familia se vacunarán contra el coronavirus

El director general de Tesla y SpaceX, Elon Musk aseguró este lunes que ni él ni su familia recibirán la vacuna contra el nuevo coronavirus cuando esté disponible y criticó abiertamente a Bill Gates, además de expresar que la pandemia ha «disminuido su fe en la humanidad».

Durante el programa ‘Sway’ de The New York Times, Elon Musk comentó que cree que se infectó con el virus en enero y sostuvo que es poco probable que él y sus hijos necesiten vacunarse, alegando que «no están en riesgo de contraer el covid-19», a pesar de que no hay evidencia que sugiera que su familia sea menos susceptible al coronavirus, que hasta ahora ha matado a más de un millon de personas de todas las edades en todo el mundo.

Musk, quien reiteradamente ha cuestionado las medidas decretadas por las autoridades de EE.UU. y otros países para contener la pandemia, en esta ocasión volvió a criticar el confinamiento afirmando que «lo correcto sería no haber hecho un bloqueo para todo el país» y que solo los que estén en riesgo deberían ser puestos en cuarentena «hasta que pase la tormenta».

«Esta es una situación en la que no se gana. Esto ha disminuido mi fe en la humanidad», agregó refiriéndose en parte a la «irracionalidad de la gente en general».

Cuando la entrevistadora Kara Swisher le preguntó sobre el riesgo para sus propios empleados y sus familias, y qué pasaría si alguien falleciera, Musk respondió que «todo el mundo muere«. Además, recordó que Tesla ha estado «fabricando autos todo este tiempo» y que SpaceX ha estado en «pleno funcionamiento» en EE.UU. durante la pandemia gracias a su autorización de seguridad nacional.

Musk también arremetió contra Bill Gates y defendió que las críticas de otros multimillonarios hacia los escépticos con el encierro son infundadas y están fuera de lugar. «Gates dijo algo acerca de que yo no sabía lo que estaba haciendo. En realidad, hacemos las máquinas de vacunas para CureVac», explicó.

On the latest Sway, @elonmusk on @neuralink @Tesla @SpaceX, how he’s waiting for the debates to decide who he’ll vote for and more: https://t.co/PSkA9ojrRA — Kara Swisher (@karaswisher) September 28, 2020

El empresario también resaltó que trabaja en estrecha colaboración con el equipo de epidemiología de Harvard, que actualmente está trabajando en estudios de anticuerpos contra el covid-19.

Here's my new conversation with Elon Musk (@elonmusk), his second time on the Artificial Intelligence podcast. We talk about Neuralink, AI, Autopilot, and the Pale Blue Dot. Watch it here: https://t.co/jAUsWOoNbi pic.twitter.com/dgAqZIjeDc — Lex Fridman (@lexfridman) November 12, 2019

Anteriormente, señaló el cofundador de Microsoft, «indignantes» las declaraciones de Elon Musk sobre el covid-19 y le aconsejó hablar sobre temas que conociera. «No está muy involucrado en el tema de las vacunas. Hace un gran coche eléctrico. Y sus cohetes funcionan bien. Por eso se le permite decir estas cosas. Espero que no confunda las áreas [en las que] no está demasiado involucrado», subrayó.

