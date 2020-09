La OMS confirma cuál fue el origen del coronavirus

«El virus ha ocurrido de manera natural. Todas las publicaciones [científicas] que hemos revisado apuntan a que es algo que se ha generado de manera natural», aseguró el viernes pasado durante una conferencia de prensa de la OMS en respuesta a las teorías de conspiración y la desinformación que han circulado durante la pandemia.

Además, el jefe de la OMS recalcó que el organismo «cree en la ciencia y en la evidencia» y por ello hacen un llamado a «la ciencia, las soluciones y la solidaridad» para superar la crisis sanitaria.

Desde que el covid-19 se registró por primera vez en China en 2019 hasta la fecha actual, la enfermedad ha causado más de un millón de muertes de los más de 33 millones de contagios confirmados en el mundo, según un recuento de AFP basado en fuentes oficiales.

A principios de agosto, la OMS estimó que Wuhan no fue posiblemente el lugar donde el coronavirus pasó de los animales a los humanos, pese a que los primeros casos de covid-19 se registraron en esa ciudad china. Anteriormente, el organismo ya declaró que la secuencia genética del SARS-CoV-2 demostraba que su origen era natural.

El origen del virus ha desconcertado a la comunidad científica desde su descubrimiento. En julio, el director del laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan, Yuan Zhiming, rechazó las especulaciones que vinculaban a esa instalación con el origen del covid-19, asegurando que es imposible que un virus saliera de sus instalaciones al ser esta un centro de alta seguridad.

