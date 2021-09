Todo bien con salud de boxeador dominicano noqueado durante pelea

Por: Noticias SIN / Color visión

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El boxeador dominicano, Lenin Castillo, quien recibió un fuerte golpe que lo obligó a salir en camilla de la pelea con el británico Callum Smith el pasado fin de semana, informó hoy que los estudios de rutina arrojaron que todo está bien con su salud.

Asimismo, Castillo aclaró que, tras recibir el puño de su contrincante, no fue hospitalizado, sino que permaneció por una hora en el centro médico para recibir las atenciones de lugar y asegurarse que se encontrara fuera de peligro.

I am not hospitalized, I only lasted an hour after the fight doing routine check-ups for the blow received, all went well, rest and do other studies this week 🙏🏼 thank you all for your prayers 🙏🏼 #teamcastillo #smithcastillo pic.twitter.com/5xlCzXF8PD