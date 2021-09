Vladimir Guerrero Jr.: “Prefiero que mi equipo clasifique a los playoffs más que ganar el MVP”

Por Héctor Gómez / Color Visión Deportes

Clasificar a los postemporada es más importante para Vladimir Guerrero Jr. que ganar el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

“Para mi lo más importante es llevar a mi equipo a los playoffs. Ahora mismo no estoy enfocado en el MVP, tampoco en la Triple Corona. Estoy enfocado en que mi equipo logre clasificar a los playoffs”, manifestó Guerrero Jr. al ser entrevistado por quien suscribe a través de la red social Instagram.

Guerrero Jr., de 22 años, lidera la Liga Americana en los principales renglones ofensivos, tales como jonrones (46, empatado con Salvador Pérez), anotadas (120), hits (183), total de bases alcanzadas (349), OBP (.405), SLG (.601), OPS (1.005) y OPS+ (170). Es segundo en promedio de bateo (.315), sólo superado por Yuli Gurriel, de los Astros de Houston (.317).

Sobre la posibilidad de que el fenómeno japonés Shohei Ohtani conquiste el premio MVP de la Liga Americana, Guerrero Jr. sostuvo que quien lo gane será merecido.

“A quien se lo den (MVP) yo estaré contento. Si Dios lo tiene para él (Ohtani) lo tiene para él, si lo tiene para mi, lo tiene para mi. Si ellos (periodistas) lo eligen a él, amén; si me eligen a mi, amén, lo que hay es que seguir trabajando. Ahora mismo estoy enfocado en llevar a mi equipo a los playoffs”, indicó.

Ante la pregunta de cuál es su valoración sobre Shohei Ohtani, Guerrero se desbordó en elogios hacia el talentoso japonés.

“Es un buen pelotero, buen ser humano, es muy humilde…es un fenómeno. Pienso que él es un experimento que tiraron a la tierra para ver si funcionaba”, dijo.

Seguiré entregando fuerte en la temporada muerta

Sobre el notable cambio que experimentó en su físico producto del régimen de ejercicios y dieta a la que se sometió durante la temporada muerta, Guerrero Jr. expresó que seguirá trabajando más fuerte.

“La meta es seguir trabajando más fuerte cada vez. Los resultados del gran trabajo que hice están a la vista de todos. Me siento muy satisfecho por lo que hice. Le agradezco mucho a mi trainer Junior Rodríguez (JR Performance) por siempre motivarme y convencerme a dar ese paso tan importante. Él siempre me daba palabras de aliento y motivación para seguir hacia adelante”, manifestó.

Clásico Mundial 2023

Guerrero Jr. se refirió a la eventual conformación y estructura del próximo Clásico Mundial.

“Me encantaría representar mi país. Gracias a Dios tenemos mucho talento para hacer un gran equipo. Tenemos peloteros de la calidad de Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Nelson Cruz, José Ramírez, Rafael Devers, Starling Marte, Teóscar Hernández, Ketel Marte, Gary Sánchez, entre otros. Obviamente, pueden suceder muchas cosas de aquí a dos años, por lo que debemos esperar a que llegue ese momento”, significó.

“Si por mi dependiera, siempre jugaría pelota invernal dominicana”

Finalmente, Guerrero Jr. abordó el tema de la pelota invernal dominicana y su eventual participación con los Leones del Escogido.

“A mi me encanta jugar pelota invernal en mi país. Si de mi dependiera, siempre lo hiciera, pero la última palabra al respecto siempre la tendrán los Blue Jays. El año pasado pude jugar, tras insistir mucho para que me dejaran. Me ayudó bastante el hecho de que la temporada de 2020 fue de solo 60 juegos”, dijo.