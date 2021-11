Tips de utilidad para realizar la limpieza de fin de año

Prepara tu casa para la Navidad y el Fin de Año con una limpieza a fondo.

La Navidad y el fin de año están cada día más próximos y debes prepararte para compartir con tus amigos y familia. Estar preparada no solo implica comprar regalos o extender invitaciones para compartir. Hay un paso previo que debes realizar antes de hacer planes con tus allegados. Trata de limpiar en profundidad tu hogar. ¿Lo habías pensado?

En algunas casas limpiar en profundidad antes de la época decembrina es una tradición. Cada lugar de la vivienda es abordado por separado, se organiza, es pintado y se decora. El trabajo suele hacerse en unión familiar para que la actividad sea no solo más fácil sino divertida de realizar. Incluso hay hogares en los que la limpieza se realiza al ritmo de música bailable.Para que hagas una limpieza en toda tu casa, te deshagas de lo que ya no sirve o no necesitas y recibas la Navidad y el año nuevo con un hogar totalmente limpio, a continuación te ofrecemos algunos tips de utilidad.

Concéntrate en los espacios y los artículos y utilizados con frecuencia

Hoy más que nunca debes hacer con conciencia este paso. Asignarle un tiempo especial a la limpieza y desinfección de áreas como los baños y la cocina es esencial. Asegúrate de desinfectar gavetas, puertas, manillas y superficies. Un gran aliado para esta tarea son los paños desinfectantes desechables. Su función de limpiar y desinfectar al mismo tiempo te harán esta tarea mucho más sencilla.

No olvides artículos pequeños que también son usados a menudo por todos en casa, como los juguetes de los pequeños, el teclado de la computadora, los controles del televisor, las manillas de las puertas, los dispositivos móviles, entre otros.

Cambia de lugar los muebles

Es normal que durante nuestra rutina de limpieza solo limpiemos los sitios y superficies que vemos sucias. Sin embargo hay áreas que con el pasar del tiempo van acumulando suciedad que no se ve. Te sugerimos mover todo de su lugar para poder acceder a estos espacios.

Dale una buena limpieza a la nevera

Saca todos los alimentos y colócalos en un lugar seguro antes de que inicies con el proceso de limpieza y desinfección de tu refrigerador. Para realizar la limpieza del interior de la nevera te recomendamos utilizar bicarbonato de sodio, jabón y agua tibia. Esta combinación te ayudará a eliminar olores y gérmenes indeseados.

Limpia y ordena los gabinetes de la cocina

Sacar todo lo que tengas en tus gabinetes y darle una buena desinfección te ayudará no solo a tener una cocina más limpia y libre de gérmenes, también a que estos espacios de almacenamiento se vean como nuevos por mucho más tiempo.

No te olvides de las paredes

Presta atención especialmente a las paredes de la cocina y los baños, ya que son dos áreas en las que se pueden acumular suciedad. Lo mejor para hacer esta labor es utilizar agua tibia y jabón desinfectante.

Otros lugares a los que también puedes darle una pasada son los techos, lámparas, ventiladores, detectores de humo y otros objetos que estén en las paredes y que no se limpian a menudo.

Limpia tu armario

Esta es la época ideal para reciclar artículos que no utilizamos. Por eso, la limpieza del armario también significa deshacerse de todas aquellas prendas que ya no se utilizan y que tal vez puedes donar.

De igual forma, aprovecha el momento y dale un merecido lavado a aquellas prendas que lleven mucho tiempo guardadas. Recuerda que ahora es muy importante que en tu guardarropa solo tengas prendas limpias y con las que no hayas estado en la calle. Esto también aplica muy bien para tus zapatos.

No dejes de lado las ventanas

Aprovecha este tiempo del año para darle un buen repaso a estas áreas de la casa, en especial aquellas que tengan manijas o las que sean propensas a ser tocadas por quienes viven en casa. Nada mejor que unas ventanas transparentes, libres de suciedad y polvo.