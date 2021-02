Los Angeles, Estados Unidos | AFP

El estadounidense Tiger Woods, uno de los mejores golfistas de la historia, fue operado por “múltiples” lesiones en las piernas tras estrellarse solo con su auto la mañana del martes en una carretera cercana a Los Ángeles (California).

Woods sufrió “múltiples” lesiones de pierna, dijo su agente, Mark Steinberg, en una declaración a medios estadounidenses.

“Actualmente está en cirugía y les agradecemos su privacidad y apoyo”, agregó.

“Creo que estaba consciente” y hablando con la policía, dijo el portavoz del sheriff del condado de Los Ángeles Michael White a la televisora CBS, añadiendo que las lesiones de Woods no parecían poner en peligro su vida.

La policía recibió hacia las 07H12 locales de este martes el reporte del accidente, ocurrido en Ranchos Palos Verdes, una localidad del condado de Los Ángeles.

Woods, que viajaba solo en el único auto implicado en el accidente, tuvo que ser extraído del vehículo por los bomberos y “trasladado a un hospital local por sus heridas”, señaló en Twitter la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles.

“El vehículo sufrió daños importantes”, agregó la institución, que está investigando las causas de la colisión.

El vehículo todoterreno de Woods, de 45 años, terminó volcado fuera de la sinuosa carretera, con la parte delantera gravemente dañada y los airbags desplegados, a varios metros del punto del accidente, situado en un área residencial.

El golfista hospedó la semana pasada el torneo Genesis Invitational en el Riviera Country Club, cerca de Los Ángeles, en el que no pudo competir por una reciente operación de espalda.

Según una fuente policial citada por el diario Los Angeles Times, Woods conducía a gran velocidad y perdió el control de su vehículo antes de dar varias vueltas de campana al salirse de la carretera.

“Debido a la situación y al estado en el que encontramos el vehículo, él no pudo abrir la puerta y salir”, dijo un portavoz de los bomberos al diario. “Le sacamos, le ayudamos a salir del vehículo”.

Grandes estrellas del deporte, como las leyendas de la natación Michael Phelps y del basquetbol Earvin ‘Magic’ Johnson, expresaron sus deseos y plegarias por la pronta recuperación de Woods.

Everyone send your prayers out to Tiger Woods! He was just in a bad car accident. Let us all pray for his speedy recovery 🙏🏾