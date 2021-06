¿Te asusta donar sangre? Conoce los mitos y verdades antes de hacerlo

Fuente: Yamell Canaán de Noticias SIN

REDACCIÓN.- Mediante la donación de sangre se podría salvar la vida de millones de personas que padecen enfermedades graves. Sin embargo, en el país aún existen mitos y tabúes sobre esta práctica que como sociedad estamos llamados a superar.

Las transfusiones de sangre contribuyen a que pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo con mejor calidad de vida, y posibilitan la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas.

Muchos visitan bancos de donación de sangre con el único objetivo de ayudar a salvar vidas. Sin embargo, el país enfrenta un gran déficit en cuando a esta práctica, lo que contribuye a la falta de disponibilidad

¿Cuáles requisitos debe cumplir una persona para donar sangre?

-Tener entre 18-65 años

-Peso mínimo de 110 libras

-No estar enfermo el día que se acuda a la donación

-No haber padecido hepatitis tipo B o C, VIH-SIDA, sífilis, etc.

-No haber recibido trasplantes de órganos.

-No padecer epilepsia, tuberculosis, enfermedades severas del corazón o cáncer.

-No usar drogas intravenosas o inhaladas.

-Mujeres embarazadas o lactando.

Si usted se vacuno o padeció covid-19, sí puede ser donante de sangre.

Especialistas indican que después de su inoculación, debe esperar 14 días para donar y en casos de enfermedad leve-moderada esperar un mes luego de no tener síntomas de la enfermedad.