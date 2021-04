Tatuaje delata a oficial británica que tuvo romance con un recluso

La relación le costó una condena de 10 meses de prisión, informaron medios locales. La oficial posee tatuado en su espalda en número de la celda del recluso identificado como Jones.

Scarlett Aldrich, trabajaba en la prisión de máxima seguridad HMP Full Sutton, cerca de York, en 2019, cuando comenzó su relación con ‘Jones’.

Aldrich fue vista primera vez hablando con Jones en el taller de la prisión en agosto de 2019. Luego, le pasó de contrabando un teléfono móvil y una tarjeta SIM para que hablaran.

El “coqueteo” de la oficial fue incorporado en la investigación, según el fiscal Ayman Khokar, quien asegura que otros reclusos habían comentado sobre la “cercanía entre los dos”.

'Flirty' prison officer, 22, jailed after bosses find secret tattoo of lover lag's cell number on her leg https://t.co/m5T9YDDj6X