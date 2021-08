Tamara Martínez presume su soltería en Es Temprano Todavía

- Publicidad -

Es Temprano Todavía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Una mujer decidida, sincera y muy frontal; esa es Tamara Martínez.

La empresaria y presentadora de televisión, con su carisma y personalidad arrolladora no pasa desapercibida. En la actualidad, ha vuelto al espectáculo con su participación en el programa vespertino “Los Dueños del Circo” transmitido por el canal 15. Pese a los aparentes inconvenientes con sus compañeros de labores, Martínez menciona que ha vuelto al programa para darle frescura.

Acerca de su participación con Roberto Ángel Salcedo, Tamara Martínez asegura que estaba bajo contrato pero “un día le dije pájaro a un pájaro y ahí hubo un problema” expresó. Estas situaciones pueden catalogar a Martínez como conflictiva, sin embargo ella dice que “no soy conflictiva, lo que pasa es que la gente es muy mareadora, y yo digo la verdad; o la verdad no, lo que yo pienso, que no necesariamente tiene que ser la verdad”.

Además de los proyectos en televisión, Tamara tiene su línea de productos para perder peso, cuidado del cabello, así como la venta al por mayor de otro tipo de productos.

En cuanto a su vida personal, la presentadora actualmente está soltera, luego del divorcio con quien fuera su esposo, el eminente abogado Emilio López. Al respecto, Martínez menciona que ha sido un proceso difícil, y aún está reponiéndose de esa separación.

Por otra parte, acerca de su episodio depresivo, la presentadora menciona que “no tengo de que avergonzarme de eso, no es nada malo, es una enfermedad. Aquí no hay mucha educación cuando se habla de enfermedades mentales, pues cuando alguien tiene un ataque al corazón dicen que está enfermo, pero si dice que tiene depresión dicen que uno está loco, o que se pare de allí; y eso no es así”.

Entre sus próximos proyectos, se encuentra el desarrollo de Stand Up, aunque asegura que debe prepararse más en el área.