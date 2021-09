¡Ta’ Salao! Gastó 600 USD en poner su currículo en una valla y nadie le dio empleo

Por: Patricia Chirinos / Color Visión

Un joven de Irlanda del Norte ideó una inusual manera para buscar empleo con el objetivo de que lo contrataran rápido.

Colocó su currículo en una valla gigante en plena autopista ofreciendo sus servicios con este mensaje. “Por favor, contráteme”, escribió Chris Harkin.

El joven dijo que lleva buscando trabajo desde septiembre de 2019, tras graduarse de la universidad y no lo ha conseguido.

Hasta la fecha, dijo que ha aplicado a más de 300 puestos de trabajo hasta en una semana pero no ha tenido suerte.

Inversión millonario para conseguir empleo

Al verse desesperado, decidió invertir la cantidad de 600 dólares de su capital para lanzar una valla publicitaria con su currículo.

La colocó en el costado de una autopista concurrida para que todo el que pasara pudiera ver su experiencia laboral y su formación.

Fue impulsado por su hermana, que trabaja como gestora de redes sociales, y le recomendó comprar este tipo de espacios publicitarios para publicitarse.

Aunque la valla publicitaria estuvo publicada durante dos semanas, aún no ha recibido una oferta de trabajo, Chris tiene sentimientos encontrados por lo que hizo, y no esta tan seguro sobre si recomendaría o no la inversión a otras personas que, como él, están en búsqueda activa de trabajo.