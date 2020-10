Siguen imparables los contagios en Europa, donde se impone el toque de queda

EUROPA ES LA SEGUNDA REGIÓN MÁS AFECTADA DEL MUNDO

El mundo registró hoy un nuevo récord de casos diarios de coronavirus, 445.000, por lo que el total global asciende a 41,5 millones, con un fuerte aumento de los contagios en Europa, que superó al sur de Asia y se colocó como la segunda región más afectada, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Viejo Continente sumó hoy más de 213.000 nuevos casos diarios confirmados, una cifra que ni siquiera en América, la región más golpeada por la pandemia, se había registrado hasta ahora, y el total de contagios en la región europea asciende a 8,8 millones. Con ello supera los 8,7 millones de contagios de Asia Meridional, aunque el continente americano sigue siendo la primera región en cuanto a casos absolutos, con 19,1 millones.

ESPAÑA: REDUCIR LA MOVILIDAD Y PROTEGER LA ECONOMÍA

España sumó hoy otros 19.851 nuevos casos de contagios por coronavirus, de los que 8.293 se confirmaron en las últimas 24 horas, y 231 muertes más desde ayer, por lo que la cifra total de contagios desde el inicio de la pandemia se eleva a 1.046.132 y la de fallecidos a 34.752, según los últimos datos oficiales.

Este viernes, por primera vez, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, estableció la cifra de contagios desde el inicio de la pandemia en más de tres millones de personas, aunque el registro oficial lo cifra en alrededor de un millón.

Sánchez precisó que las medidas más adecuadas para la actual situación son las relacionadas con la reducción de la movilidad y los contactos entre personas.

El objetivo, señaló, es «reducir los contagios para así salvar vidas, empleos, empresas» y ayudar a la recuperación económica del país, dijo Sánchez, que subrayó: «Queremos evitar a toda costa un nuevo confinamiento y debemos ser disciplinados».

FRANCIA SUPERA EL MILLÓN DE CONTAGIOS.

Francia ha superado el millón de contagios, anunció la Agencia francesa de Salud Pública, que además comunicó un nuevo récord de casos en 24 horas, con 42.032.

El Gobierno francés estimó este viernes que el toque de queda nocturno que a partir de esta medianoche afectará a 54 departamentos del país y a un total de 46 millones de habitantes tendrá un coste global de unos 2.000 millones de euros. Esa medida estaba ya en vigor desde hace una semana en 16 de los 101 departamentos del país y este jueves se amplió a otros 38, debido al empeoramiento de la epidemia.

Este jueves Francia registró un récord de contagios, con 41.622 positivos de covid-19 en las últimas 24 horas, además de 165 fallecimientos.

BÉLGICA. EL TOQUE DE QUEDA ES INSUFICIENTE Y SE IMPONEN NUEVAS RESTRICCIONES

Una semana después de haber impuesto un toque de queda nocturno y cerrado los restaurantes de todo el país, Bélgica ha anunciado nuevas restricciones para frenar la expansión de la covid-19 en el ámbito del deporte, la cultura y el entretenimiento, mientras siguen aumentando los contagios.

Bélgica es el segundo país de la Unión Europea con mayor incidencia acumulada, sólo por detrás de República Checa, y registra una media de 1.013,3 casos en 14 días sobre 100.000 habitantes, con Lieja (1.909) y Bruselas (1.470) como principales núcleos de contagio, si bien el avance parece ralentizarse en la capital. Los contagios por Sars-Cov-2 crecen a un ritmo semanal del 69 %.

ITALIA. TOQUES DE QUEDA NOCTURNOS Y CONFINAMIENTO GENERAL EN CAMPANIA

Las regiones italianas endurecen las medidas ante el alarmante aumento de los contagios de coronavirus, casi 20.000 las últimas 24 horas, con toques de queda nocturnos y, en el caso de Campania (sur), un confinamiento general que se ordenará en breve, mientras el Gobierno se resiste al cierre total.

Las regiones septentrionales del Piamonte y Lombardía, así como el Lacio (cuya capital es Roma), y las meridionales Calabria y Campania ya han ordenado toques de queda entre la medianoche y las 5 de la mañana, mientras el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, insiste en que se debe hacer todo lo posible por evitar un confinamiento de todo el país.

Según los datos de hoy del Ministerio de Sanidad, Italia ha registrado 19.143 nuevos contagios y 91 muertos el último día con lo que ya son 484.869 los casos totales desde que comenzó la emergencia a mediados de febrero y 37.057 los fallecidos. Siguen aumentando los hospitalizados: ya son 10.549 en todo el país y superan los mil los ingresados en cuidados intensivos.

La situación está «empeorando rápidamente» y pronto será «crítica», con una tasa de transmisión Rt actual de 1,5 como media en el país, advirtió hoy el Instituto Superior de la Salud (ISS) en su informe semanal.

RUSIA. NUEVO RÉCORD DE CONTAGIOS PERO NO HABRÁ MEDIDAS DRÁSTICAS

Rusia registró en las últimas 24 horas 17.340 nuevos casos de covid-19, un nuevo récord de contagios diarios desde el comienzo de la pandemia, informaron hoy las autoridades sanitarias del país. Además, en la última jornada se produjeron 283 decesos, con lo que ascienden a 25.525 las víctimas mortales causadas por esta enfermedad.

Las autoridades rusas han descartado por ahora imponer medidas drásticas como toque de queda o confinamiento, que ya se aplican en varios países europeos. Con 1,48 millones de casos Rusia es a día de hoy el cuarto país del mundo, después de Estados Unidos, la India y Brasil, por el número de positivos por coronavirus.

REINO UNIDO. MÁXIMA RESTRICCIÓN PARA SEIS MILLONES DE PERSONAS

A partir de hoy, casi seis millones de británicos tendrán que vivir bajo estrictas medidas restrictivas para contener la propagación de la covid-19, al entrar en vigor las reglas en Gales y en áreas del norte de Inglaterra.

La zona metropolitana de Manchester, donde viven 2,8 millones de personas, pasó esta madrugada al nivel más alto de riesgo -el 3-, como ya lo están Liverpool y Lancashire, en el norte de Inglaterra, mientras a partir de las 17.00 GMT de hoy Gales, con 3,1 millones de habitantes, empezará un confinamiento de 17 días.

El Reino Unido registró el jueves 21.242 nuevos contagios de coronavirus y otras 189 muertes.

El Gobierno británico anunció ayer, jueves, un incremento de las ayudas a las empresas en riesgo de quiebra por las restricciones derivadas de la pandemia.

ALEMANIA. REGIONALIZAR LAS MEDIDAS PARA IMPEDIR UN COLAPSO ECONÓMICO

El Gobierno alemán abogó hoy por contener la propagación del coronavirus con medidas «regionales y locales» en lugar de imponer restricciones en todo el país a la vida pública y la actividad económica. El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, se posicionó de esta forma en el segundo día consecutivo que el país sobrepasa los 11.200 casos diarios y se mantiene en niveles máximos desde el inicio de la pandemia, con un creciente debate de fondo sobre la posibilidad de que se decrete un confinamiento.

