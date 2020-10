España se acerca a un segundo estado de alarma para frenar la COVID-19

En una situación que el propio Presidente de España, Pedro Sánchez definió hoy en una declaración institucional como «grave», las comunidades autónomas españolas están solicitando al Ejecutivo central, casi en cadena, la instauración de un nuevo estado de alarma, figura constitucional que sólo el Estado tiene la potestad de poner en marcha, y que permitiría a las regiones imponer toques de queda, entre otras restricciones.

Para decretarlo, el Gobierno español debe tener el acuerdo de todos los gobiernos regionales, algo que ayer no se logró en la reunión que mantuvieron la Administración central y la autonómica, y que quedó pospuesto, pero que hoy se está acelerando. Hasta el momento seis, entre ellas el País Vasco y Cataluña, lo han pedido.

A la decisión pueden haber empujado los 19.851 nuevos casos de covid notificados este viernes por el Ministerio español de Sanidad, de los que 8.293 se confirmaron en las últimas 24 horas, y las 231 muertes registras desde ayer.

De acuerdo a esas cifras, Madrid continúa siendo la región que acumula un mayor número de contagios diarios, con 2.027 (un 24 % del total); seguida de Aragón (este), con 1.187; País Vasco (norte), con 920; Cataluña (noreste), con 888; Galicia (noroeste), con 530; Andalucía (sur), con 523, y Navarra (norte), con 469.

En los últimos 14 días el índice de incidencia acumulada (casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes) en España es de 361,66 (superior en más de 12 puntos a la de ayer), mientras la presión hospitalaria subió del 11,80 al 12,11 % y la ocupación de las ucis pasó del 21,85 del jueves al 22,48 % de este viernes.

TRES MILLONES DE CONTAGIOS

Este viernes, por primera vez, el presidente del Gobierno español estableció la cifra de contagios desde el inicio de la pandemia en más de tres millones de personas, aunque el registro oficial lo cifra en alrededor de un millón.

El cómputo oficial de contagiados excedió el pasado miércoles el millón de casos pero, según Sánchez, los estudios de seroprevalencia desarrollados por las instituciones públicas con expertos científicos indican que «el número real de personas que han estado infectadas supera los tres millones».

Sánchez reconoció que la situación de España en esta segunda ola del virus es «grave, muy grave», aunque no comparable con la del pasado 14 de marzo, cuando se decretó en todo el país el estado de alarma hasta finales de mayo.

