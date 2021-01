Selena Gómez estrena tema en español

Después de 10 años sin cantar en castellano, la actriz y cantante lanza “De una vez”, una canción llena de mensajes sobre el amor propio, el empoderamiento y la sanación personal.

La actriz y cantante Selena Gómez vuelve a dejar oír su voz en un tema en español, luego de más de 10 años sin grabar en este idioma. Su nuevo sencillo lleva por nombre “De una vez” y su letra gira en torno a temas tan importantes como el amor propio, el empoderamiento y la sanación personal.

En más de una ocasión, la artista asomó que entre sus sueños estaba hacer un disco en español y, al parecer, “De una vez” sería el primer sencillo de esa esperada producción. A pesar de la importancia que tendría esta canción, la sorpresa de su lanzamiento se dio sin mayor fanfarria. Medios especializados señalaron que la única pista publicitaria del lanzamiento consistió en una suerte de grafitis que aparecieron misteriosamente con su cara de la cantante en algunas ciudades pequeñas de México acompañadas de las frases “De una vez y Baila conmigo”.

“De una vez, esta noche»

Los seguidores de Selena Gómez tuvieron pocas horas para digerir la noticia de la salida de su nuevo sencillo en español. Se enteraron del acontecimiento musical a través de las redes sociales de la cantante quien publicó un post que consistió en una foto donde aparece con un vestido de flores, y rosas y margaritas en la cabeza. En el pecho lleva un prendedor con un corazón iluminado. También escribió las palabras «De una vez, esta noche» en inglés y español y la recomendación de que la reservaran en Spotify.

La publicación fue muy comentada por sus seguidores e incluso figuras mediáticas como Rauw Alejandro y Tainy expresaron su emoción ante el tema. Precisamente, la producción de la canción estuvo a cargo de este artista puertorriqueño Tainy y su empresa NETON16.

También te puede interesar:

Selena Gómez se une a Steve Martin y Martin Short en una comedia de Hulu



No es la primera vez que Selena Gomez y Tainy combinan sus talentos. Los artistas colaboraron en I Can ‘s Get Enough, su éxito de 2019, con J Balvin y Benny Blanco. Asimismo, la artista trabajó con Ozuna y Cardi B en Taki Taki, la canción de 2018 en la que también participó DJ Snake.