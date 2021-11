El Show del Mediodía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Sammy Sosa en el Lineup de Operación Pulpo

Un Ex pelotero de grandes ligas sería citado por la Procuraduría por Operación Pulpo.

Este ex pelotero citado por investigación de Operación Pulpo es el reconocido Ex pelotero Sammy Sosa. Sus abogados no dieron mucha información sobre el caso, esperamos que en las próximas horas se aclare el panorama.

Túnel de Conectividad

Rusking Pimentel desde la Ciudad de New York

Conmemoración del Día del Veterano en Los Estados Unidos. Entérate de esto y mucho más en El Show del Mediodía

