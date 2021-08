Quique Antún critica que diálogo tenga mucha teoría y poco o nada de reforma real

SANTO DOMINGO.- Este lunes fue el primer encuentro del liderazgo nacional para discutir las 12 reformas constitucionales propuestas por el presidente Luis Abinader, a la cita dijeron presente representantes de los partidos políticos del país

Quique Antún, presidente del partido Reformista Social Cristiano (PRSC), dijo que los diálogos deben ser para “resolver problemas” y que en el pasado la experiencia en el país es que hay mucha teoría y pocos avances porque no se logran las reformas necesarias.

“Los diálogos tienen que ser para resolver problemas, en el país a eso no se aspira; definitivamente debemos resolver los problemas que tenemos (…) Siempre se plantean, se teoriza mucho, se figurea mucho, pero no se concretiza ni nos atrevemos a hacer las reformas profundas que necesita este país porque no se quiere tocar a los sectores de poder que, definitivamente, son los que se han enriquecido con el crecimiento de 50 años que ha tenido la nación dominicana”, criticó.

El presidente Abinader puso una limitación al diálogo, que no se toque el tema de la elección presidencial. Así lo estableció en una carta al presidente del Consejo Económico y Social.

Al respecto José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consideró que las reformas propuestas por el mandatario son del país.

Reunión del Consejo Económico y Social (CES) – Diálogo con el Liderazgo Nacional. https://t.co/5HNqKZqyPA — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) August 30, 2021

“Estas reformas no deben ser nuestras, deben ser de todo el país, debe de ser de todos los actores y la sociedad en sentido general porque no tienen intereses particulares envueltos ni estrategias ocultas”, declaró a la prensa.