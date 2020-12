Posición de Abinader sobre aborto reabre polémico debate

POR: ARIS BELTRE / NOTICIAS SIN

SANTO DOMINGO.- La posición del Presidente Abinader sobre el aborto reabre el debate sobre la aprobación o no del proyecto de Ley, tomando en consideración tres posibilidades para interrumpir el embarazo.

Las declaraciones del mandatario generaron reacciones a favor y en contra.

La República Dominicana, es uno de los 6 países de América Latina donde está prohibida, en su totalidad, la interrupción del embarazo, independientemente de las circunstancias.

Las declaraciones de Abinader, de mostrarse a favor de que en el país se aplique el aborto, siempre y cuando sean bajo las tres causales que actualmente se discuten en el Congreso Nacional.

Es decir, en caso de incesto o violación, cuando se ponga en riesgo la vida de la madre o cuando el feto tenga una malformación incompatible con la vida, ha generado reacciones.

El obispo de la Diócesis de Baní, monseñor Víctor Masalles, reaccionó a las declaraciones del primer mandatario, a través de su cuenta de twitter el prelado católico dijo que:

«En el mundo de fe ha causado gran pesar que, justo en los días del Nacimiento de Nuestro Salvador, un mandatario exprese apoyo a situaciones en las que no nacidos sean eliminados, sabiendo todos que las causales son la antesala al aborto libre”.

Sacerdotes y feligreses reaccionaron en contra de la iniciativa

El Sacerdote Abrahan Apolinario, dijo que “la iglesia dominicana ya lleva varios años tratando de ayudar a la población a entender que tenemos una Constitución que apoya la vida desde la concepción hasta la muerte, abrir una ventana para cambiar esa Ley viola la Constitución. Si hay una propuesta debe ser discutido, la iglesia no está de acuerdo con la tres causales”.

“Los casos de violaciones, de deformaciones no son de magnitudes considerables, esa lucha por el aborto está contaminada por elementos que encierran mucho egoísmo”, manifestó Salvador Fiallo, Feligrese.

“Es una vida que viene y si hubiese sido así Jesús no hubiese nacido no pudiéramos celebrar si nacimiento, hay que tener fe todo es un riesgo que hay que correrlo”, expresó Miguelina Rodríguez- Feligrese.

De igual forma la iglesia evangelice, también se opone a que se apruebe el aborto en sus tres causales.

El presidente Abinader juró frente a la nación dominicana el respetar y hacer respetar la Constitución de respetar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural puesto que el artículo 37 de la Constitución, establece el derecho a la vida.

Yo no creo que el presidente quiera pasar a la historia como el presidente abortista de la RD, los dominicanos somos cultura de vida no de muerte”, dijo Fidel Lorenzo presidente del CODUE.

En tanto de pertinentes y atinadas calificaron feministas las declaraciones del primer mandatario

“Vemos con beneplácito el hecho de que el presidente de la República igual como lo hizo cuando estaba en campaña que dijo que estaba de acuerdo con la inclusión de esta tres causales en el Código Penal que lo ratifique en este momento, sobre todo en este momento que se está discutiendo en el Congreso el Código Penal”.



Dijo además que entiende que las iglesias en sentido general tienen una función en la sociedad.

Se legisla para la ciudadanía no para la iglesia. Para las mujeres es muy importante que estas tres causales queden dentro del nuevo Código Penal.

La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, su vida y su salud cuando se encuentre en una situación de este tipo”, dijo Fátima Lorenzo, del Centro Género de INTEC.

Que se tomen en cuenta las 3 causales



Cabe destacar que en el país en el Congreso Nacional se discute si se aprueba o no la ley tomando en cuenta las tres causales.

“La sociedad dominicana espera un Código Penal incluyente en las tres causales, por eso crea expectativas y son oportunas las declaraciones del presidente. Afirmando que él cree en la justeza de estas tres causales, lo importante ahora es que haya un mensaje más contundente hacia los legisladores de su partido para que esa idea que él tiene en torno a su posición sea explicita en el mensaje hacia el Código Penal que está en discusión”, expresó este domingo Lourdes Contreras, del Centro Género de INTEC sobre las declaraciones de Abinader.

Mientras, Fátima Lorenzo, del Centro Género de INTEC asegura que “que Lo que dice el presidente no es la actitud mostrada en el Congreso Nacional, según el presidente de la Cámara de Diputados su objetivo es que ese código sea aprobado sacando las tres causales de ese Código Penal y llevándolo a una Ley especial, eso es una estrategia que no tiene lógica porque no se aprueba en el código que se está discutiendo si no se aprueba en el código se va aprobar en una Ley especial?”.

La historia de la joven Rosaura Almonte da motivos

Hace ocho años, el 17 de agosto de 2012, en el país falleció la joven Rosaura Almonte Hernández, «Esperancita», de 16 años, luego de que se le retrasara el tratamiento médico urgente para la leucemia que padecía, incluida la negativa a proveerle el aborto terapéutico que necesitaba para salvar su vida.

Hoy su madre Rosa Hernández, continúa exigiendo justicia y pide evitar que situaciones como la de su hija se repitan en el país.

Asimismo, manifestó este domingo que espera que la declaración que hizo el presidente Luis Abinader sobre el aborto en las tres causales se haga realidad.



Dijo además que casos como el de su hija siguen pasando y aseguró que su hija no está (viva) “por ese código y porque el aborto es prohibido aquí en mi país”.



Para la Organización Mundial de la Salud un aborto es la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. Se denomina viabilidad extrauterina al período de gestación de 22 semanas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió en junio de este año el caso de la adolescente.