Por violación niña de 12 años quedó embarazada

SANTO DOMINGO.- Una menor quedó embarazada luego de que una persona abusara sexualmente de ella, y hoy tiene siete meses de gestación.

La niña no ha expuesto quién abusó de ella, por temor a que su verdugo cumpla con la amenaza de que si habla, la mata ya que este se encuentra en libertad.

“El me agarró, yo iba a gritar y me tapó la boca. Me quitó el vestido, me dijo que si yo hablaba me iba a matar. Me violaron”, narró la menor.

La menor vive junto a sus padres y hermanos en condiciones precarias y no cuenta con los recursos suficientes para traer al mundo a su criatura en un lugar seguro.

Además de ayuda económica la niña necesita ayuda psicológica, por lo que piden al estado intervenir en el caso.

El caso se dio a conocer a través de la plataforma de recaudación en línea, Jompéame, con el fin de recolectar fondos para garantizar al menos, seis meses de leche, pañales, alimentación y mejorar las condiciones de su vivienda.