Obama dice que las protestas reflejan «un cambio de mentalidad» en EE.UU.

WASHINGTON.- El expresidente estadounidense Barack Obama alentó este miércoles a los jóvenes que han liderado las protestas por la violencia contra los afroamericanos a continuar para asegurarse de que producen cambios, y opinó que el movimiento refleja un “cambio de mentalidad” inédito en la historia del país.

“La mayoría de los estadounidenses creen que las protestas están justificadas. Eso no habría pasado hace 40 o 50 años. Hay un cambio de mentalidad que está sucediendo, un mayor reconocimiento de que podemos hacer las cosas mejor”, dijo el que fue el primer presidente afroamericano de EE.UU Barack Obama en una charla organizada por su fundación.

