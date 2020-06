Al menos tres muertos durante disturbios en Estados Unidos

George Floyd, de 46 años, fue detenido por la Policía de Mineápolis el lunes de la semana pasada y cuando estaba esposado y boca abajo en el pavimento, un agente policial lo sometió con una rodilla apretando su cuello durante varios minutos, hasta que fue llevado en ambulancia a un hospital en el que murió. Este suceso desató una ola de disturbios en todo el país en reclamo de la violencia desatada contra las personas de color por parte de las autoridades policiales.

El jefe de la Policía de Davenport (Iowa), Paul Sikorski, dijo que durante la noche pasada las autoridades recibieron informes de un disturbio en el centro comercial North Park en el cual estaban involucrados un centenar de vehículos y “vándalos”.

Sikorski dijo que antes del amanecer del lunes, la Policía respondió a decenas de incidentes y disturbio en la ciudad en los que hubo disparos de armas de fuego, y añadió que hubo cuatro personas heridas.

Dos personas murieron en diferentes sitios de la ciudad y las autoridades investigan los casos como homicidios, añadió el funcionario.

Sikorski, quien informó que los agentes fueron “emboscados” en otro incidente con el resultado de un policía herido, sostuvo que lo ocurrido anoche “no fue como las protestas y marchas del sábado”.

“Lo que experimentamos anoche fue completamente inaceptable y no honra la memoria de Floyd”, agregó.

Por su parte, el gobernador de Kentucky, Andy Bashear, autorizó a la Policía del Estado para que lleve a cabo una investigación independiente de un incidente esta madrugada en el que agentes de la Policía Metropolitana de Louisville y soldados de la Guardia Nacional mataron a balazos a un hombre afuera de un supermercado.

El incidente ocurrió, según la versión del jefe de la Policía Metropolitana, Steve Conrad, cuando los agentes y los soldados dispersaban a una multitud congregada en el estacionamiento del supermercado.

