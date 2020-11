New York cierra escuelas públicas otra vez por propagación del covid-19

Bill de Blasio dijo que las escuelas cerrarán a partir del jueves “por precaución” después de que la ciudad registrara una tasa de positividad promedio de siete días del tres por ciento.

“Debemos luchar contra la segunda ola de COVID-19”, escribió en Twitter.

El umbral del tres por ciento había sido acordado entre el gobierno de la ciudad y los sindicatos docentes cuando las escuelas de Nueva York comenzaron a reabrir en septiembre.

La ciudad de Nueva York es el distrito escolar más grande de los Estados Unidos con 1,1 millones de estudiantes.

Ha sido la única ciudad importante de los Estados Unidos que se comprometió a ofrecer clases presenciales este otoño como parte de un sistema híbrido que incluía el aprendizaje en línea.

Muchas ciudades, como Chicago, Houston, Los Ángeles, Filadelfia y Miami, optaron por el modelo virtual.

Los cierres de Nueva York son controvertidos y las pruebas muestran que las escuelas no son la fuente de casos en aumento. La tasa de positividad en las escuelas es solo del 0,19 por ciento, dijo a los directores en un correo electrónico Richard Carranza, director de las escuelas públicas de Nueva York.

El anuncio de De Blasio hará que cientos de miles de niños regresen al aprendizaje remoto y dejará a los padres luchando para hacer arreglos de cuidado infantil de último momento.

El alcalde había advertido sobre un cierre inminente desde fines de la semana pasada, con los padres soportando una espera nerviosa diaria por la última tasa de positividad.

Al parecer, se les concedió otro indulto el miércoles cuando el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo a los periodistas que el promedio de siete días de la ciudad era de solo 2,50 por ciento.

Cuomo dijo que la ciudad de Nueva York podría ser declarada una “zona naranja” una vez que alcance el tres por ciento, lo que también provocaría el cierre de los gimnasios y los comedores interiores.

Como Cuomo informó a los periodistas, de Blasio tuiteó que, de hecho, se había alcanzado el umbral del tres por ciento. No proporcionó de inmediato información sobre actividades no esenciales como los gimnasios.

IMPORTANT UPDATE: starting tomorrow, all @NYCschools buildings are CLOSED for in-person learning until further notice. All students who were learning in school buildings part of the week will transition to remote learning every day. Visit https://t.co/a6osApfhy7 for more. pic.twitter.com/LhuVmiGTYi