Nancy Medrano le muestra sus tatuajes a Jochy Santos | Es Temprano Todavía

Es Temprano Todavía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: Luz Colmenares / Color visión

Una mujer carismática, y según sus palabras muy sincera, esa es Nancy Medrano en Es Temprano Todavía

Actualmente la bella presentadora, quien en un tiempo fue parte del programa “Los Dueños del Circo”, se encuentra residenciada en Estados Unidos cumpliendo con ciertas responsabilidades; sin embargo, señala que su corazón está en República Dominicana. Al respecto comentó: “me ha tocado quedarme allá porque estoy en un proceso, y cuando culmine mi proceso de hacerme ciudadana, mi norte es volver a República Dominicana y dedicarme a lo que siempre he amado hacer”.

Recientemente, la presentadora fue noticia por ingresar a quirófano para remover biopolímeros de sus glúteos. Con relación a ello, expresó: “hace 4 meses me sometí a una cirugía, pues mi salud se veía muy afectada, mi pierna derecha casi no la podía mover y el dolor era terrible. Esto vino como consecuencia de los biopolímeros que me inyecté en 2012. Cometí ese error, como muchas lo han hecho. Y al decidir operarme, no lo mantuve en silencio, fui valiente y quise hablarlo, eso hizo que muchas figuras del medio reconocieran que tienen ese problema por una mala decisión. Aun eso ha motivado a muchas jovencitas a identificarse y decidir removerse los biopolímeros”.

En cuanto a su estado de salud actual, Medrano comenta que su médico tratante retiro 80% de los biopolímeros, y eso ha traído una mejoría de salud. “Mis glúteos quedaron bien, no están deformes, el médico procuro dejarlos estéticamente lo mejor posible, y yo estoy feliz de haber tomado esa decisión de retirarlos” aseguro.