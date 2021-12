Mujer fallece tras cumplir su sueño de casarse

Patricia Chirinos/Color Visión

Tras una relación de 9 años y con un hijo de 7, Estefany Torres Vera y Duvan Yefren Pabón, ambos jóvenes postergaron sus intentos de casarse por las restricciones de la pandemia de coronavirus.

Estefany estaba internada desde junio del año pasado, por un agresivo cáncer, pero aun así decidieron casarse contra viento y marea en el Hospital Universitario de Santander.

La novia se casó con su gran amor, en una emotiva ceremonia, con su vestido blanco, un novio nervioso, un sacerdote, torta y las redes sociales como testigos, en Bucaramanga, Colombia.

Sin embargo, la novia murió 48 horas después del matrimonio, por lo que su esposo se sintió complacido de haber cumplido su sueño realidad, «Queríamos casarnos, pero no habíamos podido. Lamentablemente nos tocó acá porque ella está enferma. Quería cumplirle porque siempre estuvo conmigo. Ella y yo tenemos un pacto, no fue por lástima, fue por amor. Me demostró lealtad y cariño, y se lo merecía. Hasta en la última etapa de su vida quería dejarle claro a todos que la amo”, expresó Duvan.

Las cenizas de Estefany de Duvan, fueron llevadas a la finca donde vivía con su familia en Cáchira, norte de Santander.