Millonario hackeo en Twitter y otros clics tecnológicos en América

1. Hackean cuentas relevantes de Twitter para estafa con Bitcoin

Las cuentas en Twitter de los multimillonarios Bill Gates, Elon Musk, Barack Obama, Uber y Apple, entre otros reconocidos personajes y compañías, fueron hackeadas para una estafa que ofrecía pagos con Bitcoin.

Los piratas informáticos publicaron mensajes parecidos que ofrecían doblar el dinero que usuarios ingresaran a un monedero virtual de criptomonedas. Aunque la mayoría de mensajes fueron borrados rápidamente, al menos 300 personas cayeron en la estafa ingresando más de 100.000 dólares.

2. Google lanza una nueva herramienta de análisis en la nube

Google presentó una nueva herramienta de análisis de datos en la nube compatible con los principales proveedores del mercado: Amazon Web Services (AWS), Azure de Microsoft y el propio Cloud de Google. El nuevo servicio, bautizado BigQuery Omni, tiene como objetivo permitir a las empresas analizar de forma global información contenida en distintas plataformas sin tener que pagar por transferir datos de una nube a otra, un proceso a menudo muy caro.

3. Apple lanza versión beta de su nuevo sistema operativo iOS

Apple lanzó la versión beta de su nuevo sistema operativo para iPhone, el iOS 14, que ya está disponible para descarga. Una de las principales novedades es un rediseño de la pantalla de inicio de los móviles que agrupa aplicaciones por categorías automáticamente y permite “widgets” y la idea es que los usuarios compartan su experiencia antes del lanzamiento oficial (probablemente en septiembre).

4. “Death Stranding”, ya disponible para PC y con ventajas

Kojima Productions presentó el videojuego “Death Stranding”, un título que se había estrenado en 2019 para Playstation y que aterriza en los computadores con una serie de ventajas gráficas sobre la consola. Esto supone un avance en el mercado de los videojuegos y se diversifica la diversión de un título. “Death Stranding” brinda una aventura nueva en un mundo abierto y apocalíptico lleno de criaturas espectrales y con la humanidad prendiendo de un hilo antes de caer en su extinción.

5. Justicia anula acuerdo de protección de datos entre UE y EEUU

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha invalidado el acuerdo de protección de datos personales entre la Unión Europea y Estados Unidos al considerar que posibilita injerencias en los derechos fundamentales de los ciudadanos cuyos datos se transfieren a ese país. La medida supone un duro golpe para los gigantes tecnológicos estadounidenses.

6. Fallo mundial en el servicio de Whatsapp

Los usuarios de Whatsapp informaron que la aplicación estuvo suspendida temporalmente este martes en varias partes del mundo, incluso, el miércoles también reportaron de algunos fallos en el servicio de mensajería, propiedad de Facebook. Whatsapp completó este año al menos 2.000 millones de usuarios y en muchos países es la principal o segunda red social de importancia, especialmente en mensajes persona a persona.

7. Primer IXP de Centroamérica promete buen tráfico de internet

La empresa tecnológica costarricense Navégalo habilitó para 6 países de Centroamérica el primer Punto de Intercambio de Internet (IXP) de la región, el cual promete acelerar el tráfico local, pues elimina la obligatoriedad de que la información pase por Estados Unidos. “Un IXP permite acelerar las comunicaciones entre los diferentes operadores de internet y proveedores de contenido en todo el nivel regional, además de mejorar considerablemente la calidad en el servicio al cliente final”, dijo a Efe el CEO de Navégalo, Tyson Ennis.

