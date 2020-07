Google lanza una herramienta de análisis en nube compatible con AWS y Azure

En un encuentro virtual con medios, entre ellos Efe, Google explicó que el nuevo servicio ha sido bautizado como BigQuery Omni y que su objetivo es permitir a las empresas analizar de forma global información contenida en distintas plataformas sin tener que pagar por transferir datos de una nube a otra, un proceso a menudo muy caro.

“Los datos son uno de los activos más importantes en el proceso de transformación digital, pero es habitual que estos queden limitados dentro de los perímetros de cada dispositivo, sistema de propietarios o plataforma en la nube”, apuntaron desde Google.

El anuncio es especialmente relevante por lo poco común que resulta que una plataforma en la nube saque un producto compatible con las de la competencia, dado el entorno de intensa rivalidad que existe en la industria.

BigQuery Omni permite a los clientes recabar y procesar todos estos datos mediante una única interfaz, algo que debería ayudar a los más del 80 % de usuarios de la nube pública se nutren de más de un proveedor, según indican los estudios más recientes.

De acuerdo con el portal especializado en estadísticas del mercado digital Statista, AWS sigue siendo el gran dominador de los servicios en nube con una cuota mundial del 33 %, seguido por Azure con el 18 % y Google Cloud con el 8 %.

En total, la industria, que, junto con Google también cuenta con otros proveedores como IBM, Alibaba, Salesforce y Oracle, ingresó 96.000 millones de dólares en 2019, y el uso de la nube, que ya venía creciendo a buen ritmo en los últimos años, se ha acelerado aún más como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y el auge del trabajo remoto en todo el mundo.

