Desarrollan técnica para mejorar con fibra óptica redes de centros de datos

La investigación, liderada por la multinacional estadounidense Microsoft y la University College London (UCL), propone sincronizar los relojes de computadoras en menos de una billonésima de segundo, lo cual puede eliminar los obstáculos que entorpecen el desarrollo de redes totalmente ópticas y lograr centros de datos más eficientes.

Los centros de datos, recuerdan los expertos, están formados por cientos de miles de servidores conectados, que sirven de soporte para cualquier actividad que se desarrolla online, como el almacenamiento de películas, fotografías o páginas web.

No obstante, precisan, el aumento de la demanda provoca que el tráfico de datos entre servidores crezca cada año un 70 %, un volumen para el que la tecnología existente se está quedando pequeña.

Por ello, los expertos han centrado su atención sobre las redes totalmente ópticas que usan luz tanto para transmitir como para dirigir datos.

Hasta ahora, exponen, su utilización se ha visto limitada por el hecho de que cada servidor debe ajustar continuamente su reloj de tiempo de acuerdo con la entrada de datos, lo que afecta a su rendimiento.

Para superar esta traba, los científicos de Microsoft y UCL desarrollaron una técnica que sincroniza los relojes de todos los servidores conectados a través de fibra óptica.

Asimismo, programa un hardware para memorizar los valores de la fase del reloj, de modo que no es necesario volver a verificar el tiempo del reloj.

Con este procedimiento, destacan en un comunicado, se podría eliminar casi por completo el tiempo que lleva “recuperar el reloj”.

