Cisco incluirá Cisco SecureX para todos sus productos de seguridad

“SecureX llega en el momento que las organizaciones hacen malabarismos para administrar los desafíos comerciales y de seguridad a una escala sin precedentes”, indica la empresa en nota de prensa.

Según la encuesta Perspectives 2020 de Cisco CIO a 1,300 CIOs globales, (Responsable de los sistemas de tecnologías) los dos principales desafíos que enfrentan son la seguridad, seguida de la complejidad.

“Más de dos tercios de los Responsable de los sistemas de tecnologías sienten que están bastante atareados. Los líderes de seguridad unidireccionales están luchando contra esta complejidad con la consolidación de proveedores. Los datos recientemente publicados del 2020 CISO Benchmark Report revelaron que cuando se trataba de un ciberataque, las organizaciones con más proveedores de seguridad experimentaron un mayor tiempo de inactividad, mayores costos y más registros violados”.

With Cisco SecureX we wanted to transform security with a platform that would give customers the best protection and a simple user experience. This has never been more vital. Read our latest #SecureX blog to learn more: https://t.co/WhRuT1kMbR pic.twitter.com/r2tmaY5bcH