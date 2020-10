Miles recorren Miami en caravana a favor de Donald Trump

“Miami es el bastión del anticomunismo en el hemisferio ”, dijo el expreso político cubano Luis Zuñiga al dirigirse a los participantes en la caravana pro Trump antes de partir desde el estacionamiento de un casino de la ciudad.

Según los organizadores, unas 20.000 personas participaron en la manifestación que se desarrolló en forma de caravana para evitar contagios de la COVID-19.



Al menos un millar de vehículos estaban en el estacionamiento del casino antes del inicio de la caravana y otros muchos se sumaron en distintos puntos del recorrido, según pudo constatar EFE.



Figuras del exilio cubano y de organizaciones opositoras de la isla, de Venezuela y Nicaragua, veteranos de la fallida invasión de Bahía de Cochinos (Cuba), empresarios, familias y ciudadanos “honkoneses y taiwaneses”, casi en su totalidad con mascarillas, se hicieron presentes en el Magic Casino para participar la Caravana Anticomunista-Antisocialista por la Libertad y la Democracia.

