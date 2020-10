Greta Thunberg pide el voto para Biden

La activista e impulsora del movimiento «Fridays for Future» observa a continuación que, «desde la perspectiva climática», Biden no llega «suficientemente lejos» y muestra su comprensión hacia quienes «votarían a otros candidatos».

Alude a continuación -aunque sin mencionarlo- a que alternativa es la victoria en Estados Unidos del presidente Donald Trump, por lo que llama a «organizarse» para que «todo el mundo» vote a Biden.

Thunberg, que en enero cumple 18 años, ha dirigido numerosos ataques a Trump, quien por su parte se ha burlado reiteradamente de ella y ha calificado de ridículas tanto sus alertas sobre la crisis climática como el modo de comportarse o los gestos de la activista.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O