Mike Pompeo: “Mi visita a Santo Domingo fue inolvidable”

Pompeo estuvo en el país el pasado domingo en la toma de posesión del presidente Luis Abinader donde sostuvo un encuentro con el mandatario.

“Mi visita a Santo Domingo fue inolvidable” cita el mensaje en la cuenta de Twitter de Pompeo.

Pompeo destacó que la cooperación entre Estados Unidos y la República Dominicana es fundamental para la seguridad y la prosperidad del Caribe y el hemisferio.

Dijo que apoyan firmemente al país como aliado para cumplir con los objetivos compartidos en la región.

El secretario de Estado también sostuvo un encuentro con el expresidente Danilo Medina.

My visit to Santo Domingo was one to remember. U.S.-Dominican cooperation is paramount to the security and prosperity of the Caribbean and hemisphere. We stand firmly with the Dominican Republic as an ally to meet our shared goals in the region. #Caribbean2020 pic.twitter.com/UUULEeTDqN