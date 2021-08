Miguel Ortega renuncia de RTE por supuesta “propuesta indecente”

Fuente: Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- Luego de su renuncia de la dirección de Radio Televisión Educativa (RTE), el comunicador y productor de televisión, Miguel Ortega, aseguró que eran responsables los organismos de seguridad del Estado en caso de perder la vida.

El locutor publicó un vídeo en sus redes sociales advirtiendo sobre lo que le podría pasar tras la renuncia que, supuestamente le habría presentado al titular de Educación, Roberto Fulcar.

“Si los servicios de inteligencia que me andan buscando por to´los lao´, si ustedes ven que me matan, no ha sido porque yo lo he provocado. Si me matan, bien matado estoy, no me importa. Pero que no digan después queriendo dañar mi integridad después de muerto”, aseguró Ortega.

Miguel Ortega , después de presentar su renuncia a su posición .



Miguel Ortega supuestamente redactó una carta en la que hizo pública su renuncia de Radio Televisión Educativa, en la redacción se refería directamente al ministro de Educación Roberto Furcal.

Según dijo en dicha misiva se le había reprochado sin razón, delante de otras personas, acto que supuestamente no toleró, por lo cual tomó la decisión.