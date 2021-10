Medina dice el PLD perdió porque “la gente se cansó de bienestar”

Patricia Chirinos / Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- El expresidente, Danilo Medina, defendió hoy su gestión frente al gobierno central durante dos periodos pasando lista de las obras realizadas y dijo que el fracaso de su partido en las elecciones pasadas se debió a que la gente “se cansó del bienestar” que ellos representaban.

“Nadie ha hecho tanto por la República Dominicana como lo ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana (…) yo pienso que la gente se cansó de bienestar”, exclamó el exmandatario.

Reiteró además que tanto él como los dirigentes de su partido ahora tienen “el deber de recorrer todo el territorio nacional (…) para defender la imagen del PLD. No vamos a permitir que hagan un relato diferente a la verdad”.

Durante un acto realizado con miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Medina afirmó que “no se olvidan” esas cosas hechas en sus gobiernos y pidió a los miembros de esa organización defender esas obras y mostrar su orgullo por ser parte del partido.

“El que ustedes quieran apoyar, tengan la plena libertad de apoyarlo, pero mi consejo es que no se radicalicen, que no ofendan al que no estén apoyando, no los ofendan ni con los hechos, ni con las palabras, porque no sabemos cuál de ellos va a ganar”, dijo.

“Es posible que usted se ponga la gorra de un compañero y resulte ganador otro compañero. Yo no quiero que con su discurso, con sus palabras, se radicalicen y ofendan tanto al compañero que ganó, que luego le de vergüenza de ponerse la gorra de ese compañero”, afirmó el presidente del PLD.