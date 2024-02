Madre y viuda de Navalny piden a Putin que les entregue su cadáver

Las autoridades rusas han mantenido silencio respecto a la causa de la muerte de Navalny, negándose a entregar su cuerpo mientras continúa la investigación preliminar.

Por: La redacción

En un emotivo llamado dirigido al presidente Vladímir Putin, la madre del fallecido opositor ruso Alexei Navalny, Lyudmila Navalnaya, junto con su viuda, Yulia Navalnaya, solicitan desesperadamente la entrega del cuerpo de su ser querido para poder brindarle un digno sepelio.

Lyudmila Navalnaya, visiblemente afectada, apareció en un vídeo cerca de la colonia penitenciaria del Ártico donde Navalny perdió la vida el pasado viernes. «Me dirijo a usted, Vladímir Putin. La resolución de este asunto depende únicamente de usted. Déjeme ver a mi hijo. Exijo que el cuerpo de Alexei sea liberado de inmediato, para poder enterrarlo como a un ser humano», expresó Navalnaya en el vídeo publicado en redes sociales por el equipo de Navalny.

Las autoridades rusas han mantenido silencio respecto a la causa de la muerte de Navalny, negándose a entregar su cuerpo mientras continúa la investigación preliminar. Mientras tanto, aliados del opositor acusan al gobierno de demorarse para ocultar pruebas, mientras la viuda, Yulia Navalnaya, acusa directamente a Putin de ser responsable de la muerte de su esposo.

La muerte de Navalny deja a la oposición rusa en un estado de consternación, especialmente ante las próximas elecciones generales que probablemente aseguren otro mandato para Putin. La solicitud de una investigación internacional por parte de la Unión Europea ha sido rechazada por el Kremlin, que se niega a aceptar cualquier petición de este tipo.

Mientras tanto, el pueblo ruso muestra su apoyo a Navalny, con cientos de personas detenidas por la policía mientras intentaban rendir homenaje al opositor. Más de 60.000 personas han pedido al gobierno la devolución de los restos de Navalny a sus familiares.

En medio de la tristeza y la indignación, Yulia Navalnaya promete continuar el legado de su esposo. «Al matar a Alexei, Putin mató la mitad de mí, la mitad de mi corazón y la mitad de mi alma. Pero me queda otra mitad y me dice que no tengo derecho a rendirme. Continuaré el trabajo de Alexei Navalny», declaró en el vídeo publicado el lunes.