Los casos de COVID-19 superan los 7 millones en el mundo

La cifra diaria de infectados se mantuvo de nuevo en un nivel muy elevado, con otros 131.296 casos.

En cambio, las muertes reportadas por coronavirus han caído a 3.469 en todo el mundo, hasta un total de 404.396 defunciones.

Conforme al recuento de la OMS, los casos en América totalizan los 3,36 millones, de los cuales más de 1,3 millones corresponden a Latinoamérica.

Canadá, donde la propagación del virus parece estar bajo control, cuenta con unos 96.000 casos, mientras que Estados Unidos se acerca a los dos millones.

Europa registra 2,3 millones de casos, con una contención de infecciones y fallecimientos en Italia y España y cierta mejora en el Reino Unido, aunque la OMS ha alertado del aumento de contagios en Europa central y oriental.

Transmission of the coronavirus by asymptomatic people is “very rare,” says the WHO's Maria Van Kerkhove, contradicting a widely held belief among health officials and researchers More: https://t.co/IWulYT7aZ3 pic.twitter.com/RSonv1slKO

With almost 7M #COVID19 cases & 400K deaths globally, this is not the time for any country to take its foot off the pedal. We urge active:

-surveillance to ensure the virus does not rebound

-finding, isolating, testing & caring for every case

-tracing & quarantining every contact https://t.co/B7po1dAN3F