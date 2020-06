La ONU y la Cruz Roja piden una «vacuna popular» contra el coronavirus

En un comunicado conjunto, las dos organizaciones defendieron que a medida que se aceleran los esfuerzos para desarrollar herramientas, tratamientos y se está en una carrera por encontrar la vacuna contra el virus, “la solidaridad global debe prevalecer” y “no debe dejarse a nadie atrás”.

Según recordaron, la enfermedad está teniendo un impacto global, pero afecta de forma desproporcionada a grupos e individuos vulnerables.

“Una vacuna popular debería proteger a los ricos en ciudades y a los pobres en comunidades rurales, a los ancianos en residencias y a los jóvenes en campos de refugiados. Un contrato social para una vacuna popular contra el COVID-19 es un imperativo moral”, señalaron.

Además, recalcaron que el compromiso para desarrollar la vacuna debe estar acompañado de más colaboración para mantener la inmunización contra otras enfermedades, pues recuerdan que la pandemia ha golpeado con mucha dureza las campañas contra el sarampión, la polio o la difteria en varios países.

A la espera de una vacuna contra el coronavirus, la ONU y la Cruz Roja urgieron a continuar con las campañas de información para que todas las comunidades sepan cómo protegerse de la enfermedad.

