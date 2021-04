Lista de ganadores de los Premios Oscar 2021

Por: Color Visión

Aunque la pandemia del coronavirus evitó que se realizara el evento más esperado por los amantes del séptimo arte en las dos fechas pautadas este año, finalmente el espectáculo se dio este domingo siguiendo todos los protocolos de seguridad.

El distanciamiento social fue clave entre las celebridades durante la ceremonia. En esta ocasión evocaron la gala de los Grammys en función de hacerlo diferente y emocionante.

Las grandes celebridades asistieron a la edición 93 de los Premios a la Academia de Hollywood con muchas expectativas.

El renombrado actor Chadwick Boseman obtuvo una nominación póstuma en la categoría de Mejor Actor por su rol en Ma Rainey’s Black Bottom de Netflix, y por primera vez vimos a dos mujeres compitiendo en la categoría de Mejor Director, Chloé Zhao y Emerald Fennell.

Ganadores del Oscar 2021

Mejor Guion Original: Emerald Fennell – Promising Young Woman

Mejor Guion Adaptado: Christopher Hampton y Florian Zeller – The Father

Mejor Película Extranjera: Another Round (Dinamarca)

Mejor Actor de Reparto: Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Mejor Estilismo y Maquillaje: Ma Rainey’s Black Bottom – Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson

Mejor Diseño de Vestuario: Ma Rainey’s Black Bottom – Ann Roth

Mejor Directora: Chloé Zhao – Nomadland

Mejor Sonido: The Sound of Metal – Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Bladh.

Mejor Corto Live Action: Two Distant Strangers – Travon Free y Martin Desmond Rae

Mejor Corto Animado: If Anything Happens I Love You – Will McCormack y Michael Govier

Mejor Película Animada: Soul – Pete Docter y Dana Murray

Mejor Corto Documental: Colette – Anthony Giacchino y Alice Doyard

Mejor Documental: My Octopus Teacher – Pippa Ehrlich, James Reed y Craig Foster

Mejores Efectos Visuales: Tenet – Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher.

Mejor Actriz de Reparto: Yuh-Jung Youn – Minari

Mejor Diseño de Producción: Mank – Donald Graham Burt y Jan Pacale

Mejor Cinematografía: Mank – Erik Messerschmidt

Mejor Edición: Sound of Metal – Mikkel E. G. Nielsen

Mejor Soundtrack: Soul – Trent Reznor y Atticus Ross

Mejor Canción: Fight For You de Judas and the Black Messiah – H.E.R., Dernst Emile II y Tiara Thomas

Mejor Película: Nomadland

Mejor Actriz: Frances McDormand – Nomadland

Mejor Actor: Anthony Hopkings – The Father

Fuente alterna: E online