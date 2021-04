Datos que debes saber de los Premios Oscar

POR: COLOR VISIÓN / AGENCIAS

La gala 93 de los Premios Oscar finalmente se llevó a cabo este domingo 25 de abril, luego de ser pospuesta debido a la pandemia del coronavirus. Se había planteado para el 28 de febrero y después se dijo que se realizaría en marzo, pero tampoco se pudo.

Esta es la primera vez en 40 años que se reprograman los Premios de la Academia, y durante ese lapso hubo cambios en todas las categorías de nominados.

Te desvelamos algunos datos que debes saber para entender cómo quedó el cronograma de los premios Oscar 2021, que hoy hace historia.

Nominados

Mejor película

«The Father»

«Judas and the Black Messiah»

«Mank»

«Minari»

«Nomadland»

«Promising Young Woman»

«Sound of Metal»

«The Trial of the Chicago 7″

Mejor actor principal

Riz Ahmed, «Sound of Metal»

Chadwick Boseman, «Ma Rainey’s Black Bottom»

Anthony Hopkins, «The Father»

Gary Oldman, «Mank»

Steven Yeun, «Minari»

Mejor actriz principal

Viola Davis, «Ma Rainey’s Black Bottom»

Andra Day, «The United States vs. Billie Holiday»

Vanessa Kirby, «Pieces of a Woman»

Frances McDormand, «Nomadland»

Carey Mulligan, «Promising Young Woman»

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova, «Borat Subsequent Moviefilm»

Glenn Close, «Hillbilly Elegy»

Olivia Colman, «The Father»

Amanda Seyfried, «Mank»

Youn Yuh-jung, «Minari»

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen, «The Trial of the Chicago 7»

Daniel Kaluuya, «Judas and the Black Messiah»

Leslie Odom Jr., «One Night in Miami»

Paul Raci, «Sound of Metal»

Lakeith Stanfield, «Judas and the Black Messiah»

Director

Thomas Vinterberg, «Another Round»

David Fincher, «Mank»

Lee Isaac Chung, «Minari»

Chloe Zhao, «Nomadland»

Emerald Fennell, «Promising Young Woman»

Otros datos que NO conocías de los Oscars

Walt Disney es la persona más premiada en la historia de los Oscar. Recibió 59 nominaciones y 26 premios competitivos a lo largo de su carrera.

El compositor John Williams es la persona viva con más nominaciones: 51 (incluidas 5 victorias).

Meryl Streep es la actriz con más nominaciones en la historia de la Academia, con 21.

Jack Nicholson es el intérprete masculino con más nominaciones en la historia de la Academia, con 12.

Katharine Hepburn es la intérprete con más victorias en los Oscar, con cuatro.

Recordar que “El señor de los Anillos: El Retorno del Rey” es la única película que ha ganado todas las categorías en las que estuvo nominada ganando un total de 11 Oscars. Peliculón. #Oscars pic.twitter.com/OzXfMUvDNP — El Profeta (@EiProfeta) April 26, 2021

Daniel Day-Lewis es la única persona que tiene tres premios Oscar al mejor actor.

Tatum O’Neal es la persona más joven en ganar un Oscar competitivo, con 10 años y 148 días.

Sólo tres películas se han llevado al mismo tiempo el premio a la mejor película, al mejor director, al mejor actor, a la mejor actriz y al mejor guion: en 1934, con “It Happened One Night”; en 1975, con “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”; y en 1991, con “The Silence of the Lambs”.

Ninguna película se ha llevado a casa los seis premios principales: mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto.

Un dato que debes conocer

Desde 2012, los tres socios vinculados a la compañía PricewaterhouseCoopers (PwC), que audita las votaciones desde 1934, implementaron nuevos procedimientos de votación para que no se conozcan los ganadores antes de la ceremonia.

Tienen prohibido usar celulares y abrir sus cuentas de redes sociales en las computadoras mientras los productores asignados están en la sala de control de los Premios Oscar contabilizando votos. Sin embargo, todos los socios tienen que memorizar la lista de los ganadores antes del espectáculo.

Cronología de las galas

16 de mayo de 1929 – Los primeros premios de la Academia se celebran en la sala Blossom del hotel Hollywood Roosevelt. Las entradas cuestan US$ 5.

1929 – El primer premio a la mejor película es para «Wings».

1929 – La primera estatuilla que se entrega es para Emil Jannings, por su interpretación como Mejor Actor en «The Last Command».

1937 – Se concede la primera entrega del premio Memorial Irving G. Thalberg a Darryl F. Zanuck.

1938 – La ceremonia se retrasa una semana debido a las grandes inundaciones en Los Ángeles.

19 de marzo de 1953 – La primera ceremonia televisada se realiza desde el Pantages Theater de Hollywood.

1966 – Los premios se emiten por primera vez en color.

1968 – Debido al asesinato de Martin Luther King Jr., la ceremonia se adelanta dos días, ya que la fecha original es el día del funeral de King.

1976-actualidad – La cadena ABC transmite los Oscar.

1981 – Se aplaza la ceremonia 24 horas debido al atentado contra el presidente Ronald Reagan.

2001 – Se añade la categoría de mejor película de animación.

23 de junio de 2009 – La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anuncia que, a partir de 2010, 10 películas recibirán nominaciones en la categoría de Mejor Película, en lugar de cinco.

26 de junio de 2009 – La Academia anuncia que, a partir de 2010, se aplicarán nuevas normas a la categoría de Mejor Canción que podrían eliminar dicha categoría en cualquier año. Además, los premios honoríficos Irving G. Thalberg y Jean Hersholt se entregarán en una ceremonia independiente en noviembre.

14 de junio de 2011 – La Academia anuncia nuevas reglas que rigen la categoría de Mejor Película, el número de películas nominadas puede variar de 5 a 10 en un año determinado y no se conocerá hasta que se anuncien los nominados. La nueva regla entra en vigor en 2012.

9 de noviembre de 2011 – Eddie Murphy se retira como presentador de los Oscar en febrero de 2012, un día después de que el productor Brett Ratner abandonara el programa, debido a un comentario suyo que fue considerado homófobo.

18 de enero de 2016 – Tras las críticas recibidas durante dos años consecutivos sobre la falta de diversidad en los nominados a los Oscar, Cheryl Boone Isaacs, presidenta de la Academia, emite un comunicado en el que afirma que «en los próximos días y semanas llevaremos a cabo una revisión de nuestro reclutamiento de miembros con el fin de lograr la tan necesaria diversidad en nuestra edición de 2016 y en el futuro.»

24 de enero de 2017 – El musical romántico «La La Land» obtiene 14 nominaciones a los Oscar, empatando el récord de «All About Eve» y «Titanic». Tras las quejas en 2016 por la falta de diversidad, seis actores negros reciben nominaciones por sus interpretaciones, lo que supone un récord.

26 de febrero de 2017 – Tras el momento en el que «La La Land» es anunciada por error como mejor película, «Moonlight» se convierte en la primera película con un reparto íntegramente negro en ganar el Oscar a la mejor película. Además, Mahershala Ali es el primer actor musulmán en ganar el premio al mejor actor de reparto.

8 de agosto de 2018 – En una carta a los miembros, la Academia anuncia que añadirá una nueva categoría en 2019 para los logros destacados en el cine popular. La carta no especifica los criterios para considerar una película «popular».

6 de septiembre de 2018 – La Academia anuncia que se está replanteando la decisión de añadir una categoría de cine popular. La directora general de la Academia, Dawn Hudson, dice en un comunicado: «Ha habido una amplia gama de reacciones a la introducción de un nuevo premio, y reconocemos la necesidad de seguir discutiendo con nuestros miembros».

6 de diciembre de 2018 – Kevin Hart renuncia a ser el anfitrión de los Oscar tras salir a la luz unos tuits homófobos de su pasado.

5 de febrero de 2019 – ABC confirma que los Premios de la Academia no tendrán presentador. Será la primera vez en 30 años que la ceremonia se quede sin presentador.

9 de febrero de 2020 – «Parasite» se convierte en la primera película en lengua extranjera en ganar un Oscar a la mejor película. También es la primera película que gana tanto el premio a la mejor película internacional como el de mejor película.

9 de febrero de 2020 – La 92ª edición de los Premios de la Academia obtiene una media de 23,6 millones de espectadores, la audiencia más baja en la historia del espectáculo.

15 de junio de 2020 – Por primera vez en 40 años, la Academia pospone la 93ª edición de los Oscar. La última vez que se pospusieron los Oscar fue en 1981, cuando la ceremonia se retrasó 24 horas por un intento de asesinato contra el presidente Ronald Reagan. Además del retraso, la Academia acuerda ampliar la ventana de elegibilidad de las películas, que suele corresponder al año natural. Para los Oscar de 2021, la nueva ventana se extenderá hasta el 28 de febrero de 2021.

8 de septiembre de 2020 – La Academia anuncia que las películas deben cumplir ciertos criterios de representación para poder optar al Oscar a la mejor película a partir de 2024. Los nuevos criterios, introducidos bajo una iniciativa llamada Aperture 2025, dicen que el objetivo es «fomentar la representación equitativa dentro y fuera de la pantalla para reflejar mejor la diversidad del público que va al cine».