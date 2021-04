Las confesiones de Demi Lovato

La artista se declara pentasexual. También confesó que perdió su virginidad en su adolescencia producto de una violación.

Las recientes declaraciones de la cantante y actriz Demi Lovato han dejado con la boca abierta a sus fanáticos y han centrado la atención sobre una palabra: pentasexual. Este término se refiere a la atracción sexual y sentimental que sienten algunas personas por hombre o mujeres indistintamente y que es provocada por las cualidades como persona que exhiba el individuo, no por su género.

Demi Lovato ha declarado que es pentasexual. Según ha dicho, no ha sido fácil hacer esta confesión debido a que profesa la fe cristiana. Al respecto, la famosa cantante contó que crecer como cristiana en Texas hizo que enfrentar su postura fuera muy difícil. Por lo que debió acallarla antes de incluso poder siquiera procesar lo que sentía.

Te puede interesar:

Maluma reveló cuál es su lugar favorito en el mundo

Ahora, pretende ser un poco más abierta al respecto y aceptar que quizás encuentre el amor en un hombre o en una mujer. Cómo Lovato no está segura respecto a con qué género podría relacionarse, tampoco sabe si algún día tendrá un hijo. Por eso ve lejana esa posibilidad.

Revelaciones dolorosas

En los últimos días Demi Lovato ha hecho públicos algunos hechos importantes de su vida. Entre ellos contó que perdió su virginidad cuando era adolescente, en su etapa de trabajo para Disney Channel, producto de una violación. Sobre este hecho de su vida, precisó que la noche en que ocurrió le fue suministrada una sobredosis de fontanilo por la misma persona que perpetró la agresión sexual.

La intérprete de temas como “Heart attack”, “Sorry not sorry” y “Échame la culpa” reveló también que en 2018 sufrió un infarto y tres derrames cerebrales a consecuencia de una sobredosis. Según la cantante, los médicos que la atendieron dijeron que sólo le quedaban minutos de vida. Afortunadamente, la artista salió de esa crisis y pudo abordar nuevos proyectos como el documental “Dancing with de devil”, que ya se encuentra disponible en la plataforma YouTube.