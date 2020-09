La pandemia roza 27 millones de casos globales y supera las 880.000 muertes

Más de la mitad de los casos se concentra en América, con 14,1 millones de contagios, y la segunda región más afectada es el sur de Asia, con 4,7 millones de positivos, la mayoría de ellos en la India.

Europa, con 4,4 millones de infecciones y una gráfica que muestra claramente un segundo pico de la epidemia en la región, es la tercera región más afectada, aunque el número de muertes registradas en el Viejo Continente (222.000) supera con creces las 84.000 contabilizadas en el sur de Asia.

América es la zona del mundo con más fallecidos en la pandemia, al superar los 486.000.

Por países, Estados Unidos se mantiene como el territorio con más casos (6,1 millones), seguido por la India, que ha superado esta semana a Brasil, y ambos rebasan los 4 millones de contagios.

Entre los diez países del mundo con mayor número de casos también se encuentran Perú (cuarto con 683.000 contagios), Colombia (quinto con 658.000), México (octavo con 629.000), España (noveno con 498.000, según las cifras de la OMS) y Argentina, en décima posición, con 471.000 infecciones.

