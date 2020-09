EE.UU. rebasa los 6,2 millones de casos de la COVID-19

Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del domingo) es de 43.043 casos más que el viernes y de 805 nuevas muertes.

Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.987, más que en Francia o España.

Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.721 personas por la enfermedad, según las autoridades locales.

A Nueva York le siguen en número de fallecidos -de acuerdo con el mapa de Johns Hopkins- la vecina Nueva Jersey (15.985), California (13.706), Texas (13.573) y Florida (11.811).

Otros estados con un gran número de muertos son Massachusetts (9.116), Illinois (8.385), Pensilvania (7.750) y Michigan (6.806).

En cuanto a contagios, California lidera la lista con 734.991, seguido de Texas con 655.075, mientras que el tercero es Florida con 643.867, y Nueva York cuarto con 438.772.

El balance provisional de fallecidos -188.501- supera con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, rebajó esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra final estaría más bien entre los 50.000 y 60.000 fallecidos, aunque luego auguró hasta 110.000 muertos, un número que también se ha superado.

