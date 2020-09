La OMS comienza a revisar su respuesta a la pandemia de COVID-19

El comité, que celebrará su primer encuentro los días 8 y 9 de septiembre, «evaluará el funcionamiento de las Regulaciones Sanitarias Internacionales durante la pandemia y recomendará cambios si lo considera necesario», señaló Tedros en conferencia de prensa.

La OMS facilitó la lista de 23 expertos que forman parte del comité, entre los que figuran la española Carmen Aramburu (directora de Salud en la Delegación del Gobierno español en Cataluña) y la chilena Ximena Aguilera, principal responsable del centro de Epidemiología en la Universidad del Desarrollo.

Entre los distintos puntos a revisar estarán la convocatoria de comités de emergencia en enero, cuando se conocían los primeros casos en China, o la declaración de emergencia internacional a finales de ese mes, señaló Tedros.

Paralelamente a este comité, otro totalmente independiente de la OMS deberá llevar a cabo su propia revisión de la gestión que el organismo ha hecho de la pandemia, aunque por ahora sólo se sabe que esta segunda comisión estará copresidida por la exprimera ministra neozelandesa Helen Clark y por la antigua presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf.

