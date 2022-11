La madre de Chyno Miranda dice la verdad sobre caso de su hijo «asegura novia le da drogas»

La madre del cantante venezolano Chyno Miranda, Alcira Pérez, rompió el silencio y reveló la razón por la cual internó al artista en el centro Centro de Rehabilitación Tía Panchita, tras su hijo ser trasladado delcentro sin su consentimiento y desconocer su paradero.

La señora Alcira habló con el periodista Luis Olavarrieta y algunas de sus declaraciones pusieron en el ojo del huracán al cantante y a su novia, Astrid Falcón, a quien se señaló como la responsable de haber trasladado a Chyno del centro de rehabilitación en el que estaba a uno privado.

La noche del pasado 2 de noviembre, Chyno Miranda fue trasladado del centro de rehabilitación Tía Panchita, en Venezuela, a otro privado. Alcira Pérez señaló a Astrid Falcón como la responsable de lo que está pasando con su hijo.

«Es una noviecita pero ve droga en ella, porque ella le suministraba la droga a él y esa es mi gran preocupación», manifestó.

Dijo que ella misma lo comprobó durante una de las visitas del cantante.

«Ella lo recibió en el aeropuerto y tengo entendido que ella le entregó droga, y sí se la entregó porque cuando mi hijo se levantó a la mañana siguiente yo le encontré una bolsa así grandota… la que se lo suministró fue ella porque más nadie vino ese día a mi casa, sino ella, como la noviecita de él, a hacérmele daño», narró al periodista.

Tras percatarse del presunto circulo vicioso en que se encontraba su hijo, la progenitora de Chyno tomó la decisión de internarlo en el Centro de Rehabilitación Tía Panchita para que superara su adicción.

«Ya yo había tenido conocimiento de que seguía consumiendo, porque si él continúa haciendo esto después de la encefalitis, se me puede morir o me queda mal, entonces yo tomo la decisión, o lo quiero vivo o se me muere, y por eso yo lo interné», añadió.