Kim-Jong-Un-llora-al-pedir-un-aumento-en-la-tasa-de-natalidad

Por Maholi Albuez

Corea del Norte – En un emotivo evento que tuvo lugar hoy en el corazón de Pyongyang, el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un, con lágrimas en los ojos, hizo un llamado apasionado a las mujeres norcoreanas para que contribuyan al crecimiento de la nación mediante el aumento de la tasa de natalidad.

Kim Jong-un burst into tears while calling on North Korean women to have more children. pic.twitter.com/Qf95k8Q83N

Durante un discurso conmovedor, Kim Jong Un expresó su profunda preocupación por la disminución de la tasa de natalidad en el país y destacó la importancia de las mujeres en el futuro de Corea del Norte. Acompañado de líderes del gobierno y un público atento, el líder norcoreano instó a las mujeres a considerar la posibilidad de tener más hijos para garantizar un futuro próspero y sólido para la nación.

«En este momento crítico de nuestra historia, necesitamos la contribución valiente y generosa de nuestras mujeres», declaró Kim Jong Un, con voz temblorosa. «La fortaleza de nuestra nación depende de la fuerza de nuestras familias, y es esencial que cada familia contribuya a la prosperidad de nuestra amada patria.»

Kim Jong Un just started crying on national TV because people are not having enough babies pic.twitter.com/IJd3u2M6An