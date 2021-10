Julianna O´Neal vuelve al mambo de las tarimas | Es Temprano Todavía

Es Temprano Todavía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: Luz Colmenares / Hoy Mismo

¿Puede un servidor público estar en el espectáculo al mismo tiempo?, es algo que Julianna O´Neal quiere demostrar.

La reina del mambo, como es llamada la también diputada del partido La Fuera del Pueblo, piensa que ya es momento de volver a la música. Al respecto, menciona ´ha sido difícil ver que todo vuelve a la normalidad y no estar en la tarima. Estamos ahora mismo grabando, puesta la música no puedo dejarla, es mi esencia, mi pasión, es la conexión que tiene la gente conmigo. ´

Luego de restablecer su salud, y haber puesto su carrera como cantante en pausa por su ejercicio legislativo, O´Neal cree que puede estar en ambos mundos, organizando bien su tiempo.

Con relación a estas dos facetas tan opuestas, la cantante de ´Pesadilla de Amor´, cree que son parecidas, pues en ambas es blanco de críticas y señalamientos; con la salvedad de que en la política las opiniones de rechazo son más frontales que en el mundo del espectáculo.

A propósito de su ejercicio legislativo, O´Neal asegura que no hay conflictos entre compañeros de la cámara de diputados; pues las diferencias ideológicas son resueltas a la brevedad; además de ello, enfatiza que todos los servidores públicos se encuentran enfocados en velar por los intereses del país.

También te puede interesar:

Roberto del Castillo, Ex integrante del grupo de Johnny Ventura | Es Temprano Todavía

Uno de esos intereses, es la salud emocional y mental de las sobrevivientes de Cáncer de Mama, a propósito de que octubre es el mes de concientización de este flagelo. Ante ello, la diputada explica que se encuentra depositado un proyecto de solicitud, para la inclusión de la reconstrucción de mamas a la cartelera de los servicios de las ARS. Actualmente, esta solicitud está en espera de ser aprobada, para brindar a las sobrevivientes la oportunidad de dar un cierre a esa etapa de sus vidas.

Con respecto a la música, Julianna aún no tiene fecha de regreso a los escenarios, pues como ella misma lo expresa, eso requiere inversión económica, de tiempo en ensayos, músicos, y otros menesteres; por tanto, está tomando su tiempo. Acerca de los desafíos actuales de los merengueros, la reina del mambo expresa ´tenemos que esforzarnos todos, unidos. Es necesario adecuarse a lo que las nuevas generaciones están pidiendo; pero haciéndolo sobre todo con música que quede. Música que llegue a ser clásica de nuestra generación. Tenemos que enfocarnos en eso, trabajar, hacer promoción, lanzarnos a la calle; porque no hay merengue en la radio, sino otras cosas. ¿Y cómo se enamorará un niño desde pequeño del merengue si no lo conoce? ´