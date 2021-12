Ivana Gavrilović, ¿Le gusta dormir sin pijama? | Es temprano todavía

- Publicidad -

Es temprano todavía. Transmitido por Color visión en vivo

- Publicidad -

Por: Luz Colmenares / Color visión

Nacida en Serbia, pero con corazón dominicano, ella es Ivana Gavrilovic.

Esta presentadora de radio y televisión de origen serbio, llegó a República Dominicana cuando tenía 14 años. Se formó como psicólogo clínico aunque actualmente no ejerce la carrera.

Gavrilovic se encuentra enfocada en su trabajo en los medios. Anteriormente, estuvo 9 años en radio diaria, de 12 del mediodía a 2 de la tarde; y en televisión, se ha centrado en proyectos de temporada. En la actualidad, se encuentra desarrollando el proyecto “Protagonistas”; y próximamente, en el primer trimestre de 2022, estará en televisión con un proyecto similar al que desarrolló en radio. Para ello cuenta del acompañamiento de dos féminas como conductoras, y un grupo de jóvenes. A su criterio, se trata de un proyecto muy interesante.

Además de psicólogo, presentador de televisión y radio, Ivana Gavrilovic es cónsul honoraria de Serbia en República Dominicana. De allí que cumple funciones diplomáticas de relaciones exteriores entre ambos países.

Acerca de su experiencia como residente dominicana, explica que lo más relevante de vivir en el país caribeño ha sido el recibimiento y la hospitalidad. “Como emigrante tengo que ser sincera, lo que más me gusta del país es que en momentos difíciles he recibido el cariño y el apoyo del pueblo, pues el dominicano siempre tiene un vecino o amigo que le tienda la mano. En mi caso, ese vecino se convirtió en un aliado, sobre todo en momentos donde realmente no teníamos nada” expresó.A sus 34 años, Ivana se encuentra soltera, asegurando que “la belleza que muestra debe ser por la soltería, pues es como si se sintiese más feliz”.