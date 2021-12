Francisco Domínguez Brito, “Me gustaría ser Chef”| Es Temprano Todavía

Es Temprano Todavía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: Luz Colmenares / Color visión

La sencillez y la humildad han marcado su trayectoria como político y abogado, hablamos de Francisco Domínguez Brito.

Quien en su tiempo fue Ministro del Medio Ambiente, Ministro de Trabajo, Senador, Procurador General de la República, Procurador Fiscal del Distrito Nacional y candidato presidencial en varias ocasiones; hoy reconoce la importancia de no dejarse deslumbrar por la fama o la posición. Al respecto comenta “estar en la fiscalía fue toda una experiencia, me ayudó mucho a entender la naturaleza humana. Yo trato de llevar una vida rutinaria, y no salir de allí, porque quien hace mucha pose, sin pose se queda”.

Ahora mismo, como perteneciente al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está participando en trabajo político pues próximamente el partido elegirá candidato. En palabras de Domínguez, el ideal es llegar a un consenso para seguir construyendo una oposición que trabaje con las necesidades de las personas, y con la disposición de defender todo aquello que ha sido legado del partido para beneficio del país.

Al respecto comenta: “creo que como nación debemos sentirnos orgullosos pues en los últimos 30 años hemos tenido un crecimiento enorme. Se respetan las normas democráticas, hay alternabilidad y las posiciones se enfocan en ser constructivas. A mi equipo les he dicho: quien entre aquí debe tener una mística, un porqué, una razón. Y en el caso nuestro es ayudar a la gente, el servicio. No tiene sentido el ejercicio político si no es para servir, pues al final lo que van quedando son las obras que vas dejando”

Una de sus primeras experiencias públicas fue como fiscal del distrito, cuando tenía 31 años; todo ello por el nombramiento que le hizo el Dr. Leonel Fernández. Con base a esta experiencia, Domínguez evalúa la gestión de Mirian German, reconociéndola como una gran jurista sin omitir los errores que han cometido en este tiempo. Asegura que “si hay algo que pueda recomendarle a ella, o los que están allí, es que busquen la verdad y la justica. En esa búsqueda se puede errar a veces, pero es necesario procurar la verdad y la justicia. No es fácil para una persona inocente ver destruida su vida. Si alguien se equivocó, tiene que asumir su error, evitando la injusticia, porque eso duele”.

Hoy por hoy, el abogado y político se encuentra enfocado en la política; llevando a la par una vida tranquila y hogareña.