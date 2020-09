Investigan policías por muerte de abogado

La violencia que remece Bogotá desde la muerte de Javier Ordóñez se prolongó el jueves por segunda noche consecutiva en la que manifestantes saquearon locales, destruyeron decenas de autobuses, incendiaron vehículos y vandalizaron estaciones de policía.

El ministro de Defensa, Carlos Trujillo Holmes, ofreció disculpas a nombre de la policía por cualquier acto ilegal cometido durante la detención de Ordóñez y adelantó que una junta disciplinaria determinará si los seis agentes cometieron homicidio y abuso de autoridad. La fiscalía determinará si se presentan acusaciones penales.

De acuerdo con las versiones de testigos, el incidente en que Ordóñez murió luego de que los agentes lo aplastaron contrae el pavimento y le aplicaron descargas eléctricas durante más de dos minutos no fue fortuito, sino el resultado de una serie de agresiones por parte de los policías.

#Colombia A video showing police officers beating & torturing Javier Ordoñez came out yesterday. He can be heard pleading with police, “Please, no more.” He later died in police custody. In response protesters stormed Colombian cities where police killed 9 comrades. ❤️ #ACAB 🔥 pic.twitter.com/kX3rHrCajW

🇨🇴 Demonstrators took to the streets for a second night in #Colombia’s capital #Bogota on Thursday to press ahead with protests against police brutality.



It comes after the death of law student Javier Ordonez, who was repeatedly shocked with a stun gun by police pic.twitter.com/two9bJfo0X