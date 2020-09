Muertos por COVID-19 superan los 900 mil tras seis meses de pandemia

Desde entonces, se han reportado más de 907 mil muertos y 28 millones de contagios en todo el mundo y el continente americano se ha convertido en el epicentro de la crisis global.

La cifra de contagios globales de coronavirus roza hoy la barrera de los 28 millones y la de muertos supera la de los 900.000, seis meses después de que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarara que la COVID-19 se había convertido en una pandemia.

Los casos en el mundo se elevan ya a 27,97 millones, después de que se notificaran más de 250.000 en la última jornada, y los fallecidos suman 905.426, según las estadísticas del organismo, con sede en Ginebra.

COVAX is a groundbreaking way to pool R&D & procurement risks across multiple vaccines. It enables countries to place collective bets on all vaccines in the portfolio & scale up the manufacturing capacity so that whichever works, all COVAX members can access them at the same time